Ансу Фати: Оглядываюсь вокруг и думаю – что же я сделал

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал свой победный гол в ворота «Интера» (2:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
«Я сыграл в стенку с Луисом (Суаресом), и, когда забил, стадион замолчал, – приводит слова 17-летнего испанца официальный сайт УЕФА. – Я был очень счастлив.
(о том, что стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов) Это мечта. Все проходило на высоких скоростях. Мне просто нужно использовать каждую представляющуюся возможность. Но сейчас ты оглядываешься вокруг и думаешь: «Что же я сделал?»
Напомним, Фати забил свой первый гол в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет и 40 дней, что стало новым рекордом турнира.
В нынешнем сезоне на счету Фати три гола и одна результативная передача в 12 матчах.
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