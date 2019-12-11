Рубен Диаш: «Бенфика» провела отличный матч

Защитник «Бенфики» Рубен Диаш прокомментировал игру против «Зенита» в Лиге чемпионов.
«Мы очень стабильно провели весь матч. При счете 0:0 «Зенит» хорошо закрывался, так как результат их устраивал. Но нам удалось перевернуть ход матча. Мы провели отличный матч и показали хорошую игру», - цитирует Диаша пресс-служба УЕФА.
Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» уступил в Лиссабоне «Бенфике» со счетом 0:3.
В итоговой таблице группы G первое место занял «РБ Лейпциг», набравший 11 очков. Со второго места в группе в плей-офф турнира пробился французский «Лион» (8).
«Зенит» и «Бенфика» набрали по семь очков. Португальский клуб занял третью строчку по дополнительным показателям и весной сыграет в Лиге Европы.
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