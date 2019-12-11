«Зенит» проведет три сбора вместо двух из-за вылета из еврокубков Лидеры премьер-лиги выйдут из отпуска 11 января.

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«Зенит» сообщил на официальном сайте о планах на зимний перерыв в чемпионате.

Команда выйдет из отпуска 11 января. В этот день игроки начнут проходить медицинский осмотр.

Планируется, что 13 января «Зенит» отправится в Катар, где будет тренироваться до 25 января и сыграют в серии контрольных матчей. С 29 января по 10 февраля команда будет готовиться к возобновлению сезона в испанском Бенидорме. После этого сине-бело-голубые проведут третий сбор, даты и место которого будут объявлены позднее.

Напомним, во вторник «Зенит» проиграл «Бенфике» (0:3) и занял четвертое место в Лиги чемпионов, завершив выступление в еврокубках.

В премьер-лиге «Зенит» ушел на перерыв лидером, опережая «Краснодар» на десять очков. Также команда продолжает выступление в Кубке России, где в ¼ финала сыграет с «Ахматом».

В первом туре после зимнего перерыва «Зенит» сыграет дома с «Локомотивом».