«Арсенал» лидирует в борьбе за Анчелотти Тренер был уволен из «Наполи» минувшей ночью.

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«Арсенал» намерен пригласить итальянца Карло Анчелотти на должность главного тренера команды, сообщает Football Italia.

Накануне 60-летний итальянец, возглавлявший «Наполи» с мая 2018 года, был отправлен в отставку после победы над «Генком» (4:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

По информации источника, «Арсенал» оперативно среагировал и попытался сразу связаться с Анчелотти, на которого также претендует «Эвертон». Однако именно «канониры» считаются фаворитами в борьбе за тренера, поскольку он уже имеет опыт работы в Лондоне.

Напомним, 29 ноября «Арсенал» отправил в отставку испанца Унаи Эмери и назначил исполняющим обязанности главного тренера шведа Фредрика Юнгберга. Под его руководством команда в премьер-лиге сыграла вничью с «Норвичем» (2:2), проиграла «Брайтону» (1:2) и победила «Вест Хэм» (3:1) и занимает после 16 туров девятое место.

Ранее Анчелотти тренировал «Реджину» (1995-1996), «Парму» (1996-1998), «Ювентус» (1999-2001), «Милан» (2001-2009), «Челси» (2009-2011), «ПСЖ» (2011-2013), «Реал» (2013-2015) и «Баварию» (2016-2017).