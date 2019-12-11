Эрнесто Вальверде: Мы чувствуем, что должны выиграть Лигу чемпионов «Барселона» обыграла «Интер» в своем заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде оценил игру команды в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (2:1) на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

«Мы очень рады, потому что у нас был по-настоящему серьезный соперник, – приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА. – Мы играли на победу, и мои игроки, для многих из которых это был своего рода дебют, доказали, что способны конкурировать на таком уровне.

У Карлеса (Переса) есть голевое чутье и отличный удар. Ансу (Фати) – прирожденный бомбардир. Несмотря на то, что у него было мелкое повреждение, мы хотели предоставить ему немного времени. То, что парень из «Барселоны» стал самым молодым автором гола в турнире, радует нас.

Мы чувствуем, что обязаны выиграть этот турнир. Мы хотим побеждать в каждом матче. Именно этого мы и добились здесь».

Напомним, голы у «Барселоны» забили 21-летий Карлес Перес и 17-летний Ансу Фати, ставший автором самого «молодого» гола в истории Лиги чемпионов в возрасте 17 лет и 40 дней.

«Барселона» набрала 14 очков и заняла первое место в группе F.