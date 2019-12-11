Гаттузо будет получать в «Наполи» три миллиона евро в год «Наполи» должен официально объявить о новом главном тренере в среду.

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Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо должен в среду официально возглавить «Наполи», сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 41-летний итальянец подпишет с клубом контракт до июня 2021 года. До конца нынешнего сезона он заработает 1,5 миллиона евро, а в следующем – три миллиона.

Напомним, во вторник после матча с «Генком» (4:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» отправил в отставку Карло Анчелотти, который работал с командой с 2018 года.

«Адзурри» не могут победить в чемпионате в семи турах подряд и опустились на седьмое место.

Отметим, что Гаттузо играл под руководством Анчелотти в «Милане», который итальянец тренировал в 2001-2009 годах.

Ранее Гаттузо работал с «Палермо» (2013), греческом ОФИ (2014-2015), «Пизе» (2015-2017) и «Милане» (2017-2019).