Массимо Каррера: Предложений из России не получал Итальянский специалист возглавил греческий АЕК.

Загрузка...

Бывший наставник московского «Спартака» рассказал, почему не работал больше года.

«Начиная с лета у меня были определенные варианты, но это было не то, чего я хотел. Были переговоры с клубами, которые позже делали выбор не в мою пользу. И вот в итоге я в АЕК. Ни предложений из России, ни даже контактов с российскими клубами не было», - сказал наставник в интервью Sport24.ru.

Напомним, в сезоне 2016/17 итальянский специалист привел «Спартак» к победе в чемпионате России. В октябре 2018 года Каррера был отправлен в отставку.

АЕК является бронзовым призером прошлого чемпионата Греции. В текущем сезоне команда также занимает третью строчку в турнирной таблице. В 13 играх АЕК набрал 21 очко и отстает от лидирующих «Олимпиакоса» и ПАОКа на 10 очков.