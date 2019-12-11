Юрий Жирков: Даже сравнивать нельзя нашу группу на Евро-2020 с той, что была на чемпионате мира - Советский спорт
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11 декабря 2019 12:50ФутболЛипкин Антон

Юрий Жирков: Даже сравнивать нельзя нашу группу на Евро-2020 с той, что была на чемпионате мира

Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков высказался о перспективах национальной команды на Евро-2020.

«У нас очень сложная группа, – сказал 36-летний Жирков в интервью «Комсомольской правде». – Она значительно сильнее той, которая у нас была на чемпионате мира. Даже сравнивать нельзя. Думаю, сборной будет тяжело».

Напомним, сборная России попала в группу B с Бельгией, Данией и Финляндией. Россия сыграет с Бельгией (13 июня) и Финляндией (17 июня) в Санкт-Петербурге, а с Данией (22 июня) – в Копенгагене.

Евро-200 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене и Риме.

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