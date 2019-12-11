Зинедин Зидан: «Реал» всегда хочет играть в хороший футбол Сегодня «Реал» проведет последнюю игру в групповом турнире Лиги чемпионов.

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Брюгге».

«Все, что нужно сделать - добиться хорошей игры и результата, - цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА. - Это не товарищеская игра. Это матч Лиги чемпионов, наша репутация находится под угрозой. Мы всегда хотим играть в хороший футбол».

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» сыграет в гостях против «Брюгге». Стоит отметить, что для мадридцев эта игра не имеет турнирного значения. Подопечные Зидана имеют в активе восемь очков. Команда отстает от лидирующего ПСЖ на пять очков, и на пять очков опережает «Брюгге», занимающий третье место в группе.

Бельгийцы, в свою очередь, на одно очко опережают турецкий «Галатасарай» и продолжают борьбу за выход в Лигу Европы.

Матч «Брюгге» - «Реал» начнется в 23:00 мск.