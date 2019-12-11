«Ротор» объявил об отставке главного тренера Волгоградский клуб лидирует в первенстве ФНЛ.

Волгоградский «Ротор» заявил, что контракт с главным тренером Игорем Меньщиковым расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Мне поступило серьезное предложение от другой команды. Все взвесив, решил уйти. Благодарю болельщиков, руководство клуба, тренерский и административный штаб, команду за профессионализм и проделанную работу. Не сомневаюсь, что Волгоград будет в Премьер-лиге», - приводит слова наставника пресс-служба клуба.

В текущем сезоне ФНЛ «Ротор» занимает первую строчку в турнирной таблице. После 25 игр команда набрала 52 очка.

В следующем туре волгоградцы дома примут нижнекамский «Нефтехимик». Встреча состоится 9 марта.

Меньщиков возглавлял команду с января 2019 года.