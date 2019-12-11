Дэйли Блинд: У «Валенсии» было два момента, мы же упустили целую уйму - Советский спорт
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11 декабря 2019 16:23ФутболЛипкин Антон

Дэйли Блинд: У «Валенсии» было два момента, мы же упустили целую уйму

«Аякс» проиграл «Валенсии» и не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Защитник «Аякса» Дэйли Блинд прокомментировал поражение от «Валенсии» (0:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме.

«У них было всего два реальных момента, – приводит слова Блинда официальный сайт УЕФА. – В одном случае они забили, во втором (Андре) Онана отбил мяч ногой. Мы же упустили целую уйму моментов. Сложно смириться с этим поражением, ведь нам нужен был всего один гол».

Напомним, единственный гол в матче на 24-й минуте забил форвард Родриго. «Аякс» с десятью очками опустился с первого на третье место в группе H и теперь сыграет в Лиге Европы.

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