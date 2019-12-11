Гендиректор «Зенита» Медведев: При такой игре нечего делать в плей-офф еврокубков Клуб из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов занял последнее место в своей группе.

Клуб из Санкт-Петербурга в Лиге чемпионов занял последнее место в своей группе.

Вчера «Зенит» проиграл в Лиссабоне португальской «Бенфике» со счетом 0:3 и вылетел из Лиги чемпионов, финишировав на последнем месте в группе G. Генеральный директор клуба Александр Медведев назвал европейскую кампанию команды Сергея Семака словом фиаско, а также отметил, что с такой игрой, какую «Зенит» показал в Лиссабоне, «нечего делать в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы».

«Сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско, – сказал Медведев в интервью ТАСС. – Крах европейских надежд; шесть букв, вторая «и» – фиаско. Благодаря «Лейпцигу» за восемь минут до конца игры в Германии мы выходили в плей-офф Лиги Европы, а в результате, проиграв 0:3 и не забив «Бенфике» ни одного гола, оказались без европейских турниров – это, конечно же, очень печально.

Проиграть можно по-разному – в этом матче, к сожалению, кроме самоотверженной игры Вильмара Барриоса трудно вспомнить что-то положительное. Было всего три удара в сторону ворот, все их нанес Сердар Азмун, в створ был только один, но вратарь совершил хорошее спасение. Это никак не утешает, потому что футбольные боги, видимо, совершенно справедливо сказали, что при такой игре «Зениту» на сегодняшний день нечего делать в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Это особенно печально с учетом того, что команда демонстрировала хорошую игру в Лиге чемпионов, одержала две победы и набрала семь очков, мы помним, как шесть лет назад мы выходили с шестью очками, а в этот раз с семью не вышли даже на третье место».

Медведев также отметил, что во время зимнего перерыв Сергей Семак и его помощники по тренерскому штабу «Зенита» постараются разобраться в случившемся:

«Конечно, тренерский штаб будет разбирать, почему так произошло. Первый тайм мы отыграли достаточно уверенно, сдерживая действия «Бенфики», но бросалось в глаза, что ряд футболистов не успевал, проигрывал и в движении, и в борьбе. А это все-таки Лига чемпионов, тут такие вещи не прощаются!

Также, как и в выездной встрече с «Лейпцигом, было очень плохое начало второго тайма. Гол, при котором три защитника оставили одного португальского нападающего не просто свободным – у него, по-моему, в радиусе десяти метров было трудно найти кого-то кроме вратаря Михаила Кержакова. В очередной раз неумение перестроить игру привело ко второму голу, а потом и к третьему. Это значит, что команде надо будет работать над тактическим многообразием, потому что когда все хорошо и она выигрывает, легко вести игру, а когда надо отыгрываться и переламывать себя – это требует особой работы».

После матча в Португалии футболисты и тренеры «Зенита» ушли в отпуск. Первый зимний сбор запланировано провести в Катаре с 13 по 25 января.