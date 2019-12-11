Александр Медведев: У нас нет планов по продаже игроков зимой «Зенит» не вышел в плей-офф еврокубков.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не планирует продавать игроков в зимнее трансферное окно.

«У нас в зимнее трансферное окно, пока, по крайней мере, планов (по продаже футболистов) нет, – приводит ТАСС слова Медведева. – Посмотрим, в каком состоянии игроки вернутся из отпуска, как они будут работать».

Напомним, во вторник «Зенит» проиграл «Бенфике» (0:3) и занял четвертое место в Лиги чемпионов, завершив выступление в еврокубках.

В премьер-лиге «Зенит» ушел на перерыв лидером, опережая «Краснодар» на десять очков. Также команда продолжает выступление в Кубке России, где в ¼ финала сыграет с «Ахматом».

В первом туре после зимнего перерыва «Зенит» сыграет дома с «Локомотивом».