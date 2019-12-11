Тренер «Хетафе» Бордалас: С «Краснодаром» будем играть на победу Ключевой для российского клуба матч Лиги Европы состоится завтра 12 декабря.

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Накануне матча «Хетафе» – «Краснодар» главный тренер клуба из пригорода Мадрида Хосе Бордалас провел пресс-конференцию.

В завтрашней игре соперники определят, кто из них выйдет в 1/16 финала Лиги Европы. «Хетафе» устраивает ничья, а «Краснодару» нужно обязательно побеждать. Тем не менее, Бордалас утверждает, что его команда ни будет стремиться сохранить ничейный результат.

«Никогда и нигде не говорил футболистам, что нужно играть на ничью, – цитирует главного тренера «Хетафе» Marca. – Мы всегда стремимся побеждать, и завтрашняя игра не будет исключением. Мы понимаем, что будет трудно, но все-таки будем стараться победить.

Не будем забывать, что «Краснодар» тоже хочет пройти в плей-офф. Это та самая команда, которая выбила «Порту» из Лиги чемпионов, а значит наш соперник заслуживает максимального уважения.

На счет состава пока не скажу ничего. Выберу тех, кто походит лучше других именно к этой конкретной игре.

Я уже сказал ребятам, что мы не знаем, выпадет ли нам еще возможность сыграть в плей-офф еврокубка. Прошлый сезон был, конечно, фантастическим, но кто-знает, когда нам в следующий раз выпадет шанс сыграть в европейском турнире. А потому нужно воспользоваться этим моментом и победить».

В прошлом сезоне «Хетафе» занял пятое место в чемпионате Испании и впервые за девять лет получил право выступить на групповой стадии Лиги Европы. В данный момент команда Бордаласа тоже идет на пятом месте в таблице примеры, набрав 27 очков в 16 турах.

Матч Лиги Европы «Хетафе» – «Краснодар» состоится завтра 12 декабря и начнется в 20:55 по московскому времени.