Скауты «Челси» просматривали Вернера и Дембеле в матче «Лейпциг» - «Лион»

По информации Daily Mail, скауты лондонского клуба просматривали обоих футболистов в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Лионом» (2:2).
Добавим, что в текущем сезоне Дембеле провел 22 матча за «Лион» во всех турнирах, записав на свой счет 20 забитых мячей, а Вернер записал на свой счет 20 голов и 9 результативных передач в 22 встречах за «Лейпциг».
Отметим, что портал transfermarkt оценивает стоимость Дембеле в 30 миллионов евро, а Вернера в 65 миллионов.
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