Скауты «Челси» просматривали Вернера и Дембеле в матче «Лейпциг» - «Лион» Нападающий «РБ Лейпцига» Тимо Вернер и форвард «Лиона» Мусса Дембеле попали в сферу интересов «Челси».

По информации Daily Mail, скауты лондонского клуба просматривали обоих футболистов в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между «Лейпцигом» и «Лионом» (2:2).

Добавим, что в текущем сезоне Дембеле провел 22 матча за «Лион» во всех турнирах, записав на свой счет 20 забитых мячей, а Вернер записал на свой счет 20 голов и 9 результативных передач в 22 встречах за «Лейпциг».

Отметим, что портал transfermarkt оценивает стоимость Дембеле в 30 миллионов евро, а Вернера в 65 миллионов.