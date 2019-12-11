«Млада-Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара» - Советский спорт
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11 декабря 2019 18:09ФутболШарафудинов Виктор

«Млада-Болеслав» выкупила Татаева у «Краснодара»

Ранее российский защитник выступал в Чехии на правах аренды.

Сегодня чешский клуб «Млада-Болеслав» объявил о том, что выкупил у ФК «Краснодар» права на 21-летнего защитника Алексея Татаева. С 10 января по настоящее время Алексей выступал за команду на правах аренды.

Сумма трансфера не разглашается. Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость футболиста в 1,2 млн евро.

Татаев – воспитанник «Краснодара», но за главную команду клуба он сыграл лишь однажды. В матче Кубка России сезона-2016/17 против «Спартака» из Нальчику, которую «быки» выиграли со счетом 2:0.

В нынешнем сезоне Алексей сыграл за «Младу-Болеслав» 11 матчей в чемпионате Чехии, забив один мяч. В данный момент его команда занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 19 турах.

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