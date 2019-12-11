Сенников – о матче с «Атлетико»: «Локо» должен бороться, за каждое очко дают денежные бонусы - Советский спорт
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11 декабря 2019 18:47ФутболГичунцев Артур

Сенников – о матче с «Атлетико»: «Локо» должен бороться, за каждое очко дают денежные бонусы

Встреча пройдет в Мадриде и стартует в 23.00 мск.

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников дал комментарий перед матчем против «Атлетико» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Своих позиций в группе «Локомотиву» не улучшить. Клуб должен биться за свой престиж. Игроки должны мечтать сыграть против любого соперника из группы «железнодорожников» и показать максимум своих возможностей. Это индивидуальный вызов для каждого.

Клубу нужно играть достойно в любой ситуации, тем более за каждое очко в Лиге чемпионов дают денежные бонусы. Главный козырь «Локомотива» в том, что игроки хотят сыграть как можно лучше, чтобы их заметили в Европе», – цитирует Сенникова «Чемпионат».

«Локомотив» досрочно завершил борьбу за плей-офф Лиги чемпионов и занял последнее, четвертое место в группе D. При этом москвичи не смогли пробиться в Лигу Европы.

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