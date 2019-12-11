«Тамбов» банкротом не признают Федеральная налоговая служба отозвала ходатайство.

В начале декабря была обнародована информация о том, что управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании клуба «Тамбов» банкротом. Также сообщалось, что в 2019 году клуб проиграл два дела – на 11,2 млн и 7,5 млн руб.

Сегодня стало известно, что инспекция Федеральной налоговой службы по городу Тамбов решила отозвать свое ходатайство, поданное 4 декабря.

«В связи с отсутствием признаков банкротства ИФНС России по городу Тамбов направлено ходатайство в Арбитражный суд Тамбовской области об отзыве указанного заявления», – говорится в заявлении ФНС, поступившем РБК.

Новичок РПЛ «Тамбов» после 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.