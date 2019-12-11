Анчелотти поблагодарил руководство «Наполи» за приглашение в клуб Специалист возглавил команду в мае 2018 года.

Итальянец Карло Анчелотти поделился эмоциями после ухода из «Наполи».

«Хотел бы лично поблагодарить клуб, сотрудников, футболистов, а также тренерский штаб и президента за возможность пережить незабываемые впечатления в таком замечательном городе, как Неаполь», – написал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис недоволен выступлением команды в текущем сезоне серии А. На данный момент «Наполи» занимает 7-е место в таблице Серии А, набрав 21 очко.

По слухам, следующим тренером команды станет бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо.