Анчелотти поблагодарил руководство «Наполи» за приглашение в клуб

Итальянец Карло Анчелотти поделился эмоциями после ухода из «Наполи».
«Хотел бы лично поблагодарить клуб, сотрудников, футболистов, а также тренерский штаб и президента за возможность пережить незабываемые впечатления в таком замечательном городе, как Неаполь», – написал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что президент клуба Аурелио Де Лаурентис недоволен выступлением команды в текущем сезоне серии А. На данный момент «Наполи» занимает 7-е место в таблице Серии А, набрав 21 очко.
По слухам, следующим тренером команды станет бывший наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо.
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