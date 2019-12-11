Александр Медведев: Разочарования не скрываю, все ждали, что «Зенит» продолжит играть в Европе Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление команды из Санкт-Петербурга на групповом этапе Лиги чемпионов.

- Разочарования я не скрываю, все ждали, что мы продолжим играть в Европе. Видимо, мы не заслужили благоволения футбольных богов.

Мы давно не играли в Лиге чемпионов, мало игроков имели опыт выступления в этом турнире – Иванович, Дзюба и Шатов. Этот опыт очень важный. Команда сделает выводы, выйдет из отпуска и будет работать, будут товарищеские матчи, чтобы к игре с «Локомотивом» подойти в оптимальной форме, - приводит слова Медведева «Чемпионат».

Напомним, что в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» уступил в гостях «Бенфике» (0:3) и покинул текущий розыгрыш турнира.