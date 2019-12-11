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11 декабря 2019 19:48ФутболШарафудинов Виктор

РФС проанализирует слова Гинера

После матча против «Краснодара» президент ЦСКА посоветовал главе судейского департамента Егорову застрелиться.

После матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» – ЦСКА, который состоялся 7 декабря, Евгений Гинер подверг жесткой критике и судей встречи во главе с Василием Казарцевым, и главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Президент ЦСКА назвал Егорова «конченым негодяем» и предложил тому «застрелиться».

Сегодня председатель комитета РФС по этике Семен Андреев сообщил, что руководство российского футбольного союза обратилось с просьбой рассмотреть слова Гинера.

«Сегодня в Комитет по этике поступило обращение руководства Российского футбольного союза – подвергнуть экспертной оценке последние высказывания Евгения Гинера. Заседание Комитета запланировано на 13 декабря в пятницу в 12:00. Мы проанализируем слова президента ЦСКА и примем соответствующее решение в соответствии с дисциплинарным регламентов РФС», – цитирует слова Андреева Чемпионат.com.

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