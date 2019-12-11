«Локомотив» крупно проиграл «Атлетико» в Юношеской лиге УЕФА

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В Мадриде завершился матч шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА между испанским «Атлетико» и московским «Локомотивом». Хозяева поля победили со счетом 3:0.

Все три гола мадридцы забили в концовке встречи. На 73-й минуте счет ударом с пенальти открыл Начо Кинтана, а затем отличились Тенас Уренья и Сото Мальдонадо (на 80-й и 88-й минутах соответственно).

Стоит отметить, что «Локомотив» весь второй тайм отыграл в меньшинстве. Перед перерывом второе предупреждение получил полузащитник москвичей Тимофей Барабошкин.

Победителями группы D стали юноши «Ювентуса», обыгравшие в гостях «Байер» в параллельном матче со счетом 5:0. У туринского клуба 15 очков. «Атлетико» с 12 очками занял второе место. Третье досталось «Байеру». У немцев, как и у «Локомотива» по четыре очка, но леверкузенцы добились перевеса в личных встречах (ничья 2:2 на своем поле и победа 3:1 в Москве).

«Ювентус» и «Атлетико» завоевали право сыграть в плей-офф Юношеской лиги. «Байер» и «Локомотив» завершили свой турнирный путь.