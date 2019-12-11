Ашот Хачатурянц: Готовы провести проверку изложенных клубами фактов преднамеренных ошибок арбитров Руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что судейский комитет готов проводить проверку фактов преднамеренных ошибок арбитров.

- Обвиняя судей в преднамеренных ошибках, вы автоматически обвиняете выигравшую команду в коммерческом подкупе. Это достаточно серьезное обвинение, которое необходимо формализовать и расследовать в рамках стандарта доказывания «за пределами разумных сомнений». Мы готовы провести проверку изложенных клубами фактов преднамеренных ошибок, но считаю неправильным, чтобы судей обвиняли в том, чего они реально не совершали.

Мы будем рассматривать обоснованные обвинения в совершении преднамеренных ошибок силами Департамента защиты игры. В случае, если обвинения будут доказаны - накажем виновные клубы денежными штрафами, а судей будем лишать накопительной части премии и провожать из профессии. Материалы собственных расследований будем передавать в правоохранительные органы, - цитирует Хачатурянца пресс-служба РФС.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал, что клубы российской прмьер-лиги поддержали реформу, которую проводит глава судейского комитета.