На официальном сайте РФС открылся раздел «Судейство» На официальном сайте РФС открыт новый раздел «Судейство», в котором собраны все новости на тему деятельности футбольных арбитров.

Загрузка... Как сообщает пресс-служба РФС, в данном разделе посетители сайта смогут найти новости о судейской реформе, новой концепции развития судейства, внедрении системы VAR, совершенствовании регламентной базы и подготовке арбитров, назначениях на российские международные матчи, а также другую полезную информацию о судействе. Ранее руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что судейский комитет готов проводить проверку фактов преднамеренных ошибок арбитров.