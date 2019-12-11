«Наполи» официально объявил Гаттузо главным тренером Карло Анчелотти был уволен вчера.

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На базе «Наполи» в Касто-Вольтурно началась специальная пресс-конференция. Перед ее началом 41-летний Дженнаро Гаттузо был официально объявлен новым главным тренером команды, сообщает Football Italia.

Вчера после матча «Наполи» – «Генк» в Лиге чемпионов (4:0) был уволен Карло Анчелотти, руководивший неаполитанской командой с мая 2018 года.

Гаттузо в двух предыдущих сезонах работал с «Миланом». Весной красно-черные под его руководством финишировали на пятом месте, не попав в Лигу чемпионов, и тренер подал в отставку.

«Наполи» в данный момент занимает седьмое место в серии А, набрав 21 очко в 15 турах.