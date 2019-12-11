Блаттер рассказал, как Катар получил ЧМ-2022 - Советский спорт
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11 декабря 2019 20:34ФутболШарафудинов Виктор

Блаттер рассказал, как Катар получил ЧМ-2022

Бывший президент ФИФА готов дать показания французской прокуратуре.

Катар получил право на проведение 22-го чемпионата мира по футболу 2 декабря 2010 года. В процессе голосования маленькая ближневосточная страна обошла Австралию, Японию, Южную Корею и США. В заключительном четвертом туре Катар получил 14 голосов, а американская заявка лишь восемь.

Еще девять лет назад честность тех выборов вызывала вопросы. После выборов появилась информация о том, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани в обмен на поддержку президента УЕФА Мишеля Платини через компанию Qatar Sports Investments приобрел французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», а также запустил во Франции спортивный телеканал BeIN Sports. Посредником в этой сделке выступил тогдашний президент Франции Николя Саркози.

В данный момент французская прокуратора ведет расследования обстоятельств тех выборов, а швейцарец Йозеф Блаттер, руководивший в 2010 году ФИФА, согласился дать показания.

«Если они попросят меня дать показания, то поеду во Францию, ведь моя совесть чиста, - заявил Блаттер в интервью AFP. – Когда Платини говорил, что в любом случае проголосовал бы за Катар, это было неправдой. Дело в том, что мы в исполнительном комитете ФИФА пришли к консенсусу накануне тех выборов. Планировали отдать чемпионат мира 2018 года России, а чемпионат мира 2022 года – США.

Все шло хорошо, пока за восемь дней до выборов не состоялся тот знаменитый ужин в Елисейском дворце. Платини позвонил мне сразу после этого. Он сказал мне: «Зепп, это не сработает, у нас будет проблема на выборах». Президент Саркози предложил ему проголосовать за Катар. Я спросил у Платини: «Он заставил тебя?» Он сказал: «Совсем нет. Однако, когда глава государства просит вас что-то сделать, вы делаете это, поэтому я так и поступлю, а заодно уговорю своих друзей». Его друзьями были киприот Мариос Лефкаритис, испанец Анхель Мария Вильяр и бельгиец Мишель Д’Огу. Последний, правда, все равно проголосовал бы за Катар, ведь его сын уже имел там должность. Таким образом, Платини проголосовал четырьмя голосами»

Блаттер в 2015 году сдал полномочия президента ФИФА и был отстранен от любой футбольной деятельности комитетом организации по этике. Причина – незаконный перевод 2 млн швейцарских франков со счетов ФИФА на счета Платини. Дисквалификация до сих пор остается в силе.

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