Капитан сборной Казахстана может перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Кайрата» Бауржан Исламхан получил предложение от московского «Локомотива». Согласно источнику, скаут российского клуба Андрей Лосюк провел переговоры с его агентом.
Отмечается, что кандидатуру футболиста поддержал гендиректор москвичей Василий Кикнадзе. В ближайшие дни функционер встретится с главным тренером Юрием Семиным, чтобы узнать его мнение на этот счет. Также сообщается, что «Локомотив» готов предложить 26-летнему игроку контракт по схеме «2+1» с зарплатой 1 млн евро в год.
Добавим, что контракт хавбека с «Кайратом» истекает 1 января 2020 года. Таким образом, он достанется «Локомотиву» бесплатно.
В прошлом сезоне он провел 29 матчей, забил 10 голов и отдал 9 голевых передач. На его счету также 3 гола в 44 матчах за сборную Казахстана.
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