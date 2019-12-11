РФС: В матче «Зенит» – «Спартак» Мешков принял верные решения в ключевых эпизодах - Советский спорт
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11 декабря 2019 21:46ФутболШарафудинов Виктор

РФС: В матче «Зенит» – «Спартак» Мешков принял верные решения в ключевых эпизодах

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела обращение московского «Спартака» по поводу работы судей на матче 18-го тура РПЛ.

Сегодня официальный сайт Российского футбольного союза опубликовал выводы, Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС по итогам матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак». Игра состоялась в Санкт-Петербурге 1 декабря и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Судил встречу Виталий Мешков.

Комиссия РФС определила, что по ключевым эпизодам матча арбитр принял верные решения. Вот, что сказано в заявлении:

«Судья правильно засчитал гол в ворота «Спартака» и обоснованно продолжил игру на 47-й минуте, когда в штрафной «Зенита», после борьбы с защитником за выбор позиции, упал Айртон Лукас.

C помощью камеры системы VAR установлено, что игрок ФК «Зенит» Ракицкий не сыграл рукой в мяч в эпизоде на 75-й минуте. Мяч после контакта с бедром защитника продолжил свое движение в направлении руки, но касания не было.

Также комиссия установила, что у арбитра этого матча были и непоследовательные решения. Он не вынес несколько предупреждений игрокам обеих команд, что повлияло на его оценку за данную игру».

Также ЭСК рекомендовала Судейскому комитету использовать некоторые эпизоды матча на весенних сборах судей всех лиг в качестве обучающих материалов с целью формирования единой интерпретации правил и анализа ошибок. Оценка Мешкова будет учтена при распределении назначений на матчи весенней части сезона.

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