Гончаренко ответил на вопрос о возможном уходе Сантоса - Советский спорт
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11 декабря 2019 21:47ФутболГичунцев Артур

Гончаренко ответил на вопрос о возможном уходе Сантоса

Ранее сообщалось, что бразильский хавбек, выступающий за армейцев на правах аренды, вернется этой зимой в «Васко да Гама».

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко перед матчем против «Эспаньола» в 6-м туре группового этапа Лиги Европы рассказал, почему некоторые игроки не смогут принять участие в этой встрече, а также прокомментировал положение Лукаса Сантоса.

– Почему не прибыли на игру Такума Нисимура и Лукас Сантос?
– В Лиге Европы ограниченная заявка, поэтому не прилетели Нисимура, Сантос, Наир Тикнизян.

– Останется ли Сантос до конца сезона или зимой уйдет?
– Совсем скоро узнаете. Наверняка какие-то изменения в составе произойдут. Кто-то может уйти, кто-то прийти. Но пока наша цель – это завтрашняя игра, а не трансферные слухи, – сказал специалист на пресс-конференции.

В текущем сезоне 20-летний Сантос провел в составе ЦСКА 5 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

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