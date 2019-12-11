Вела в январе может сменить «Лос-Анджелес» на «Барселону»

Как сообщает Goal.com, хавбек «Гэлакси» Джонатан Дос Сантос рассказал, что каталонская команда перед январским трансферным окном возобновила интерес правому вингеру американского клуба.
Напомним, что «Барселона» в январе 2019 года хотела взять нападающего в аренду, однако американский клуб готов был отпустить 29-летнего мексиканца только при условии, что «сине-гранатовые» выкупят его.
Добавим, что по итогам завершившегося сезона Вела, обновив рекорд результативности MLS, c 34 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата, а также был признан самым ценным игроком лиги.
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