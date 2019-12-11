Чемпион Катара «Аль-Садд» обыграл лучшую команду Океании «Ианген» на старте клубного ЧМ

Сегодня в столице Катара Дохе стартовал 16-й Клубный чемпионат мира по футболу. В первом раунде хозяева турнира чемпион Катара «Аль-Садд» со счетом 3:1 обыграл победителя Лиги чемпионов Океании клуб из Новой Каледонии под названием «Ианген Спорт».
Для победы команде, которую тренирует бывший игрок «Барселоны» и сборной Испании Хави, понадобилось дополнительное время. Алжирский нападающий «Аль-Садда» Багдад Бунеджах открыл счет на 26-й минуте, но на это «Инген» ответил голом Антуана Руана на 46-й минуте.
В дополнительное время по голу забили игроки катарского клуба Абделкарим Хассан и Ро-Ро (на 100-й и 114-й минутах соответственно).
В четвертьфинале «Аль-Садд» встретится с мексиканским «Монтерреем». Игра состоится 14 декабря. В тот же день сыграют «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и тунисский «Эсперанс».
Бразильский «Фламенго» и английский «Ливерпуль» начнут выступления на Клубном чемпионате мира с полуфиналов, которые запланированы на 17 и 18 декабря. Финал турнира состоится 21 декабря.
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