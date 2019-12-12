«Атлетико» обыграл «Локомотив» и пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды, в составе которой голами отметились Жоау Фелиш (17-я минута, пен.) и Аугусто Фелипе (54).

Отметим, что 2-й минуте встречи защитник «Атлетико» Киран Триппьер не смог переиграть голкипера железнодорожников Антона Коченкова с 11-метровой отметки.

Добавим, что на 69-й минуте после столкновения с нападающим мадридцев Анхелем Корреа травму получил защитник российской команды Ведран Чорлука, покинув поле на носилках.

После этой игры «Атлетико» набрал десять очков и занял итоговое второе место в группе D, обеспечив себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Локомотив» с тремя очками завершил групповой этап на четвертом месте.

Добавим, что жеребьевка 1/8 финала европейского турнира пройдет 16 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Лига чемпионов

Группа D

6-й тур

«Атлетико» – «Локомотив» – 2:0 (1:0)

Голы: Жоау Фелиш, 17 (пен.); Фелипе, 54

Незабитый пенальти: Триппьер, 2

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Лоди, Триппьер, Фелипе, Парти, Коке (Лемар, 73), Корреа (Эррера, 68), Сауль, Жоау Фелиш (Льоренте, 81), Мората

«Локомотив»: Коченков, Чорлука (Магкеев, 69), Хеведес, Кверквелия, Идову, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Эдер (Смолов, 75)

Предупреждения: Корреа, 67 – Мурило, 40; Крыховяк, 42