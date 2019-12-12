Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Байером»

В составе итальянской команды голами отметились Криштиану Роналду (75-я минута) и Гонсало Игуаин (90+2).
После этой игры «Ювентус» набрал 16 очков и завершил групповой этап на первом месте в группе D. «Байер» с шестью очками занял третье место и продолжит выступление в 1/16 финала Лиги Европы.
Добавим, что жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 Лиги Европы состоятся в понедельник, 16 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
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