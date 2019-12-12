«ПСЖ» разгромил «Галатасарай», «Реал» одолел «Брюгге»

Футболисты «ПСЖ» на своем поле одержали крупную победу над «Галатасараем» со счетом 5:0. В составе столичного клуба по голу забили Мауро Икарди, Пабло Сарабия, Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани.

В параллельной игре «Реал» одолел в гостях бельгийский «Брюгге» благодаря точным ударам Родриго, Винисиуса Жуниора и Луки Модрича.

Таким образом, «ПСЖ» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, набрав 16 очков. «Реал» также обеспечил себе участие в следующей стадии турнира (11 очков). «Брюгге» (3) отправился в Лигу Европы, а команда из Стамбула осталась без еврокубков. В ее активе два очка.

Лига чемпионов. Групповой этап. Шестой тур

«Брюгге» – «Реал» – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – 53 Родриго, 1:1 – 55 Ванакен, 1:2 – 64 Винисиус Жуниор, 1:3 – 90 Модрич.

«Брюгге»: Миньоле, Соболь, Коссуну, Дели, Альварес, Ванакен, Влитинк (де Кетеларе, 70), Бонавентуре, Вормер, Мехеле, Тау (Схрейверс, 59).

«Реал»: Ареоля, Одриосола, Милитао, Варан, Менди, Иско (Вальверде, 84), Каземиро, Винисиус Жуниор (Браим Диас, 73), Модрич, Родриго, Йович (Бензема, 77).

Предупреждения: Модрич (6), Альварес (15), Коссуну (21), Соболь (34), Каземиро (37).

«ПСЖ» – «Галатасарай» – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 32 Икарди, 2:0 – 35 Сарабия, 3:0 – 46 Неймар, 4:0 – 63 Мбаппе, 5:0 – 84, пенальти Кавани.

«ПСЖ»: Рико, Диалло, Куасси (Верратти, 75), Маркиньос, Бернат (Керер, 75), Сарабия, Паредес, Курзава, Неймар, Мбаппе, Икарди (Кавани, 68).

«Галатасарай»: Муслера, Маркао Тейшейра, Нагатомо, Мариано, Байрам, Лемина, Сери (Инан, 41), Нзонзи (Озбайраклы, 72), Мор (Фалькао, 62), Бельханда, Донк.

Предупреждения: Курзава (45), Бельханда (50), Нзонзи (57), Муслера (82), Фалькао (82), Инан (85), Лемина (86).