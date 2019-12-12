«Тоттенхэм» уступил «Баварии», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Тоттенхэм» завершился в пользу мюнхенского клуба (3:1).

В составе победителей по голу забили Кингсли Коман, Томас Мюллер и Филиппе Коутиньо. У гостей отличился Райан Сессеньон.

В другом матче группы В «Олимпиакос» добыл победу над «Црвеной Звездой» (1:0). Греки вырвали победу у сербской команды, реализовав пенальти на 87-й минуте.

Таким образом, «Бавария» (18 очков) и «Тоттенхэм» (10) вышли в плей-офф Лиги чемпионов. «Олимпиакос» отправился в Лигу Европы (4), а «Црвена Звезда» (3) осталась без еврокубков.

Лига чемпионов. Групповой этап. Шестой тур

«Бавария» – «Тоттенхэм» – 3:1 (2:1)

Голы: Коман, 14; Мюллер, 45; Коутиньо, 64 – Сессеньон, 20

«Бавария»: Нойер, Киммих, Павар, Боатенг, Алькантара, Перишич (Зиркзее, 86), Гнабри, Коутиньо, Коман (Мюллер, 27), Дэвис, Мартинес (Горетцка, 87)

«Тоттенхэм»: Гассанига, Фойт, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Роуз, Сиссоко, Ло Чельсо (Скипп, 65), Дайер (Ваньяма, 81), Сессеньон, Лукас Моура (Сон Хын Мин, 65), Эриксен

Предупреждения: Киммих (36), Ло Чельсо (36)

«Олимпиакос» – «Црвена Звезда» – 1:0 (0:0)

Гол: Эль-Араби, 87 (пен.)

Незабитый пенальти: Томане, 43

«Олимпиакос»: Жозе Са, Рубен Семеду, Мерья, Цимикас, Эльабделлауи, Камара (Герреро, 61), Бухалакис, Масурас (Ловера, 71), Гильерме, Поденсе, Эль-Араби (Бензия, 90)

«Црвена Звезда»: Борян, Милунович, Родич (Жандер, 82), Дегенек, Гобелич, Гарсия, Марин, Иванич, Петрович, Вуканович (Боачи, 65), Томане (ван Ла Парра, 58)

Предупреждения: Камара (29), Гильерме (42), Поденсе (45), Родич (59), Дегенек (70), Борян (81), Жандер (86), Герреро (90)