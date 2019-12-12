Юрий Семин: Объективно «Локомотив» на своем месте в таблице

– Почему решили играть в три центральных защитника?

– С «Атлетико» сложно играть с большими свободными зонами, поэтому решили так. Использовали весь наш внутренний резерв. Кверквелия провел неплохой матч.

– Подведите итоги выступления «Локомотива».

– Выводы делать рано. Нужно проанализировать все, но не сразу после матча. Что касается нас, мы объективно на своем месте в таблице.

– Что с Чорлукой?

– Что-то с голеностопом.

– Андрей Аршавин считает, что переход на систему «осень-весна» себя не оправдал. Согласны с ним?

– Аршавин – парень, который хорошо играл сам, он прекрасно знает наш чемпионат и имеет право на свое суждение. Я думаю, к нему нужно прислушаться, – приводит слова Семина пресс-служба российского клуба.

Напомним, что по итогам группового раунда «Локомотив» набрал три очка, занял последнее место и не смог пробиться в весеннюю часть европейских турниров.