Зинедин Зидан: Если «Реал» встретится с «Ливерпулем», то мы их уничтожим «Реал» провел последнюю встречу на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Мы довольны этой победой и тем, как мы играли. Игрокам потребовалось 10 или 15 минут, чтобы приспособиться. Вторая половина встречи была лучше во всем. Следует ли избегать «Ливерпуль»? Если мы сыграем с ними, то уничтожим их (улыбается)», - приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «Реал» на выезде обыграл «Брюгге» со счетом 3:1.

В итоговой таблице группы А в активе мадридцев 11 очков. Команда вышла в плей-офф со второго места.

Победителем группы стал французский ПСЖ, набравший 16 очков.

«Брюгге» по итогам группового турнира заработал три очка, занял третье место и весной выступит в Лиге Европы.

Замкнул квартет турецкий «Галатасарай», набравший два очка.