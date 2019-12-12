Криштиану Роналду: В группе «Ювентус» играл с очень непростыми командами

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал выступление команды на групповом этапе Лиги чемпионов и поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки плей-офф турнира.
«Матчи плей-офф будут трудными, - цитирует пресс-служба УЕФА Роналду. - Мы попали в сложную группу и играли с очень непростыми командами, но мы уверены в себе и с нетерпением ждем следующей стадии. Мы с большим уважением относимся ко всем оставшимся в турнире командам. Давайте подождем и посмотрим, кто нам достанется».
Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл леверкузенский «Байер» со счетом 2:0.
В итоговой таблице группы D туринцы набрали 16 очков и заняли первое место. Следом за ними расположился мадридский «Атлетико» (10). Третью строчку занял «Байер» (6). Замкнул квартет столичный «Локомотив» (3).
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 16 декабря.
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