Томас Тухель: Я очень доволен игрой «ПСЖ» - Советский спорт
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12 декабря 2019 07:59ФутболНечаев Юрий

Томас Тухель: Я очень доволен игрой «ПСЖ»

Парижане завершили групповой этап Лиги чемпионов крупной победой.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель похвалил команду за игру против «Галатасарая».

«Очень доволен игрой команды, характером и психологическим настроем, - цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. - Неймар постепенно прибавляет. Он старался, выиграл много мячей и отрабатывал в обороне. Он набирает форму».

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле разгромил турецкий «Галатасарай» со счетом 5:0.

«ПСЖ» выиграл группу А, набрав 16 очков. На второй строчке расположился мадридский «Реал» (11), также пробившийся в плей-офф турнира. В Лиге Европы выступит бельгийский «Брюгге» (3), замкнул турнирную таблицу «Галатасарай» (2).

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