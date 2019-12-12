Томас Тухель: Я очень доволен игрой «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель похвалил команду за игру против «Галатасарая».
«Очень доволен игрой команды, характером и психологическим настроем, - цитирует пресс-служба УЕФА Тухеля. - Неймар постепенно прибавляет. Он старался, выиграл много мячей и отрабатывал в обороне. Он набирает форму».
Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле разгромил турецкий «Галатасарай» со счетом 5:0.
«ПСЖ» выиграл группу А, набрав 16 очков. На второй строчке расположился мадридский «Реал» (11), также пробившийся в плей-офф турнира. В Лиге Европы выступит бельгийский «Брюгге» (3), замкнул турнирную таблицу «Галатасарай» (2).
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