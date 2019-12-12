Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» играл против очень сильной команды, и это лучшая проверка для нас

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился выводами от матча против «Баварии».
«Хороший, важный матч для меня. Я собрал для себя немало ценной информации. Например, за эти 90 минут я узнал о Фойте больше, чем за две-три недели тренировочной работы. Мы играли против очень сильной команды, и это лучшая проверка для нас», - цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на выезде уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 1:3.
Обе команды досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Бавария» одержала шесть побед в шести матчах, набрала 18 очков и выиграла группу В.
Подопечные Моуринью с 10 очками заняли второе место.
В Лигу Европы пробился греческий «Олимпиакос», набравший четыре очка и занявший третье место.
Замкнула квартет «Црвена Звезда», имеющая в активе три очка.