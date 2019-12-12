Мануэль Нойер: «Бавария» добилась исторического достижения Мюнхенцы завершили групповой этап Лиги чемпионов победой над «Тоттенхэмом».

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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

Мюнхенцы стали первым немецким клубом, одержавшим победу во всех шести матчах.

«Мы добились исторического достижения, - приводит пресс-служба клуба слова Нойера. - Мы хотим не только бить рекорды, мы хотим в первую очередь побеждать в матчах. Это фантастика, что на групповом этапе у нас все так получилось. Во всех матчах мы играли очень хорошо и стабильно».

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле обыграла «Тоттенхэм» со счетом 3:1.

Обе команды досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Бавария» одержала шесть побед в шести матчах, набрала 18 очков и выиграла группу В.

Подопечные Жозе Моуринью с 10 очками заняли второе место.

В Лигу Европы пробился греческий «Олимпиакос», набравший четыре очка и занявший третье место.

Замкнула квартет «Црвена Звезда», имеющая в активе три очка.