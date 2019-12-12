Мануэль Нойер: «Бавария» добилась исторического достижения - Советский спорт
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12 декабря 2019 09:27ФутболНечаев Юрий

Мануэль Нойер: «Бавария» добилась исторического достижения

Мюнхенцы завершили групповой этап Лиги чемпионов победой над «Тоттенхэмом».

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер подвел итоги выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

Мюнхенцы стали первым немецким клубом, одержавшим победу во всех шести матчах.

«Мы добились исторического достижения, - приводит пресс-служба клуба слова Нойера. - Мы хотим не только бить рекорды, мы хотим в первую очередь побеждать в матчах. Это фантастика, что на групповом этапе у нас все так получилось. Во всех матчах мы играли очень хорошо и стабильно».

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле обыграла «Тоттенхэм» со счетом 3:1.

Обе команды досрочно гарантировали себе выход в плей-офф турнира. «Бавария» одержала шесть побед в шести матчах, набрала 18 очков и выиграла группу В.

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