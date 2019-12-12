Джан Пьеро Гасперини: У «Аталанты» был шанс навсегда войти в история, этим надо пользоваться - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 декабря 2019 09:44ФутболЛипкин Антон

Джан Пьеро Гасперини: У «Аталанты» был шанс навсегда войти в история, этим надо пользоваться

«Аталанта» победила «Шахтер» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Шахтером» (3:0) на стадионе «Металлист» в Харькове и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я не мог расслабиться вплоть до третьего гола, – приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА. – Да, было сложно, но порой тебе не уйти от судьбы. Возможно, это она и была.

Мы не переставали верить, поскольку у нас был шанс навсегда войти в историю. А такими шансами надо пользоваться. И мы сделали это, в лучшем варианте из всех возможных».

Напомним, голы у «Аталанты» забили бельгиец Тимоти Кастань, хорват Марио Пашалич и немец Робин Госенс. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.

Отметим, что «Аталанта» была единственным дебютантом группового этапа Лиги чемпионов.

Джошуа в образе Ковалева. Британец идет только за гонораром? Мексиканский тяжеловес  Энди Руис 7 декабря в Саудовской Аравии проведет бой против британца Энтони Джошуа, у которого в июне этого года он отобрал три титула чемпиона мира (WBA, IBF и WBO). 07.12.2019 13:19 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Джошуа готов провести бой с победителем реванша Уайлдер – Фьюри Энтони Джошуа: Я готов подраться с Уайлдером Следующий бой Джошуа может пройти на стадионе «Тоттенхэма»
Красно-белая пощечина «Зениту». Чемпион России разгромлен «Бенфикой» и остался даже без Лиги Европы Встреча прошла в Лиссабоне. 11.12.2019 01:15 Футбол Мощенко Захар
Алина Загитова: Сегодня прямо адреналин Олимпийская чемпионка идет второй после короткой программы в финале Гран-при. После соревнований она поделилась впечатлениями от проката. 07.12.2019 00:37 Фигурное катание Киреева Ксения
Лучшей была «Красная машина» В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций. 10.12.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег
ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Рой Джонс: Эти россияне – как Али и Фрейзер Кого нахваливает известный в прошлом боксер? 03.12.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Владислав Третьяк: Международная федерация должна прислушаться к мнению Фазеля В подмосковном Аносине перед Гала-матчем «Красная машина. Связь поколений» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопросы касательно отлучения России от чемпионатов мира и Олимпийских игр после санкций со стороны WADA. 10.12.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
09:44 Футбол Джан Пьеро Гасперини: У «Аталанты» был шанс навсегда войти в история, этим надо пользоваться
09:40 Хоккей Рантанен признан первой звездой дня в НХЛ
09:27 Футбол Мануэль Нойер: «Бавария» добилась исторического достижения
08:59 Бокс Поветкин готов вновь выйти на ринг против Хантера в середине 2020 года
08:39 Хоккей Результативная передача Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Филадельфию»
08:20 Футбол Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» играл против очень сильной команды, и это лучшая проверка для нас
07:59 Футбол Томас Тухель: Я очень доволен игрой «ПСЖ»
07:45 Футбол Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» одержал хорошую победу, которая поможет нам в будущем
07:29 Хоккей «Сан-Хосе» уволил главного тренера
07:16 Футбол Криштиану Роналду: В группе «Ювентус» играл с очень непростыми командами
06:57 Хоккей «Монреаль» в овертайме обыграл «Оттаву»
06:43 Футбол Зинедин Зидан: Если «Реал» встретится с «Ливерпулем», то мы их уничтожим
06:19 Хоккей «Вашингтон» обыграл «Бостон», Кузнецов сделал результативную передачу
01:53 Олимпиада WADA: Комиссия спортсменов не станет обращаться в CAS для ужесточения санкций в отношении России
01:52 Футбол «Бавария» – лучшая команда группового этапа Лиги чемпионов
01:34 Футбол Антон Коченков: На втором пенальти решил играть по удару, остался стоять до конца
01:26 Футбол Юрий Семин: Объективно «Локомотив» на своем месте в таблице
01:05 Футбол «ПСЖ» разгромил «Галатасарай», «Реал» одолел «Брюгге»
01:00 Футбол «Тоттенхэм» уступил «Баварии», но вышел в плей-офф Лиги чемпионов
00:53 Футбол Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Байером»
ТНТ вырезал из «Слуги народа» шутку про Путина и снял сериал с эфира
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Десятки тысяч жителей Ставрополя могут остаться без газа в любой момент
В Оренбуржье губернатор подписал указ о назначении заместителей министров
Мусорная война: счета для мертвых, суды для живых
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика