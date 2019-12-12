Джан Пьеро Гасперини: У «Аталанты» был шанс навсегда войти в история, этим надо пользоваться «Аталанта» победила «Шахтер» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Шахтером» (3:0) на стадионе «Металлист» в Харькове и выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Я не мог расслабиться вплоть до третьего гола, – приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА. – Да, было сложно, но порой тебе не уйти от судьбы. Возможно, это она и была.

Мы не переставали верить, поскольку у нас был шанс навсегда войти в историю. А такими шансами надо пользоваться. И мы сделали это, в лучшем варианте из всех возможных».

Напомним, голы у «Аталанты» забили бельгиец Тимоти Кастань, хорват Марио Пашалич и немец Робин Госенс. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря.

Отметим, что «Аталанта» была единственным дебютантом группового этапа Лиги чемпионов.