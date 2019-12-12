Дибала - о матче Лиги чемпионов против «Байера»: Я рад, что мне удалось помочь партнерам забить Туринский «Ювентус» победой завершил групповой этап Лиги чемпионов.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу команды над леверкузенским «Байером» в Лиге чемпионов.

«Я рад победе, доволен, что мне удалось помочь партнерам забить. Мы все хотим играть, но только тренер решает, кому и когда выходить на поле. Мы досрочно выиграли группу, но эта победа все равно важна, потому что с ней наше достижение на групповом этапе выглядит еще более солидным», - цитирует Дибалу пресс-служба УЕФА.

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл леверкузенский «Байер» со счетом 2:0.

Дибала появился на поле на 66-й минуте и отметился голевой передачей на Криштиану Роналду.

В итоговой таблице группы D туринцы набрали 16 очков и заняли первое место. Следом за ними расположился мадридский «Атлетико» (10). Третью строчку занял «Байер» (6). Замкнул квартет столичный «Локомотив» (3).

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 16 декабря.