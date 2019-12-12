Маурицио Сарри: В Лиге чемпионов есть три-четыре явных фаворита Туринский «Ювентус» победой завершил групповой этап Лиги чемпионов.

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал предстоящую жеребьевку Лиги чемпионов и рассказал о роли Криштиану Роналду в команде.

«На этой стадии жеребьевка уже не так важна. Остались 16 команд, это лучшие команды в Европе. Очевидно, есть три-четыре главных фаворита, но здесь уже нельзя надеяться на удачу. Кого бы мы не получили в соперники, могу гарантировать, что подойдем к противостоянию в лучшей форме», - цитирует Сарри пресс-служба УЕФА.

«Когда мы говорим о Роналду, мы говорим о футболисте, который пять раз выигрывал «Золотой мяч». Но ты не можешь побеждать только потому, что у тебя есть Роналду. Он может помочь нам в матчах, где идет особенно напряженная борьба. Но мы должны готовить Криштиану, выводить на те кондиции, когда он может показывать свой лучший футбол», - добавил наставник.

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде обыграл леверкузенский «Байер» со счетом 2:0.

Победный мяч на 75-й минуте записал на свой счет Роналду. Португалец провел на поле весь матч.

В итоговой таблице группы D туринцы набрали 16 очков и заняли первое место. Следом за ними расположился мадридский «Атлетико» (10). Третью строчку занял «Байер» (6). Замкнул квартет столичный «Локомотив» (3).

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 16 декабря.