Андрей Аршавин: «Локомотив» приехал просто доиграть групповой турнир Команда Юрия Семина завершила свое выступление в Еврокубках.

Бывший футболист сборной России и питерского «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о заключительном матче «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Локомотив» просто приехал доиграть этот групповой этап. Отстоять и как можно меньше пропустить. В любом случае, хочется себя проявить в игре с «Атлетико, и неважно, отпуск у тебя или нет. Хотя конечно, сложно играть, когда нет мотивации, когда все проиграно», - сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Локо» на выезде уступил «Атлетико» со счетом 0:2.

Подопечные Семина набрали три очка и заняли последнее место в группе D. Свою единственную победу команда одержала еще в первом туре, обыграв в гостях леверкузенский «Байер» со счетом 2:1.

Выиграл группу туринский «Ювентус», набравший 16 очков. Следом за ним расположился мадридский «Атлетико» (10). Третью строчку занял «Байер» (6). Немецкий клуб весной сыграет в Лиге Европы.