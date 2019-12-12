Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев: Между РПЛ и «Атлетико» колоссальная разница «Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев после дебюта в Лиге чемпионов в матче шестого тура группового этапа с «Атлетико» (0:2) на стадионе «Ванда Метрополитано» высказался об уровне соперника.

«Не хочу никого обижать, но между Российской премьер-лигой и «Атлетико» колоссальная разница в уровне, – приводит «Р-Спорт» слова 20-летнего игрока официальный сайт. – Такие матчи – мечта, когда ты ребенок, то в детстве такое смотришь по телевизору, а сейчас тебе выпадает возможность играть на таком стадионе против таких команд и футболистов».

Магкеев вышел на замену на 69-й минуте вместо капитана команды Ведрана Чорлуки. Отметим, что в премьер-лиге защитник провел два матча.

«Локомотив» потерпел пятое поражение в Лиге чемпионов и с тремя очками остался на последнем месте в группе D.