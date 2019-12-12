Криштиану Роналду: Хочу сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов «Реал» и «Ювентус» могут встретиться уже в 1/8 финала турнира.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал возможную встречу с бывшим клубом в 1/8 финала.

«Реал» - фантастическая команда, но я бы предпочел встретиться с ними позже. Я бы хотел сыграть с «Реалом» в финале», - цитирует португальца Sky Sport Italia.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В его активе 438 матчей, в которых он забил 450 голов и сделал 131 голевую передачу. В составе мадридского клуба футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Летом 2018 года Роналду перебрался в «Ювентус». В его послужном списке 61 матч за туринский клуб, в которых он забил 37 голов и отдал 12 результативных передач.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится 16 декабря