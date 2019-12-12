Ханс-Дитер Флик: В матче с «Тоттенхэмом» не все было супер, но мы победили

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (3:1) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Альянц Арене» в Мюнхене.
«Я хотел бы сделать комплимент команде, особенно после двух таких неудачных матчей, – приводит слова Флика официальный сайт клуба. – Для нас важно, что мы продолжаем играть в том же стиле, что и раньше, что мы активно обороняемся на чужой половине поля и что мы стараемся агрессивно оказывать давление на соперника. Сегодня не все было супер, но мы победили и это знак того, что мы должны придерживаться выбранного пути».
Напомним, в составе «Баварии» отличились француз Кингсли Коман, форвард Томас Мюллер и бразилец Филиппе Коутиньо.
«Бавария» стала единственной командой, победившей во всех матчах группового этапа. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 декабря.
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