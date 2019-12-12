«Ливерпулю» приглянулся Минамино

Такуми Минамино сыграл против «Ливерпуля» за австрийский «Ред Булл Зальцбург» в двух матчах Лиги чемпионов и впечатлил главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа. Лидер АПЛ собирается оформить трансфер японского футболиста уже в январе, сообщает Goal.com.
«Ливерпулю» приглянулись не только игровые качества Минамино, но и его относительно низкая трансферная стоимость. По контакту японца с «Ред Булл Зальцбург» форварда можно выкупить всего за 9,6 млн евро.
Минамино перешел в австрийский клуб в январе 2015 года из команды «Сересо Осака» за 800 тысяч евро. В его активе 22 матча и 11 голов в составе национальной сборной Японии. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забил два гола и сделал три результативных передачи в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов.
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