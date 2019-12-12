Непомнящий о выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов: Не хватило глубины состава - Советский спорт
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12 декабря 2019 14:38ФутболШарафудинов Виктор

Непомнящий о выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов: Не хватило глубины состава

Известный тренер прокомментировал результаты московского клуба в главном еврокубке.

Групповой этап Лиги чемпионов «Локомотив» начал с выездной победы над леверкузенским «Байером» (2:1), но тот успех так и остался единственным для команды Юрия Семина. Железнодорожники потерпели пять поражений подряд и заняли последнее местов в группе D в компании «Ювентуса», «Атлетико» и «Байера». Известный российский тренер Валерия Непомнящий считает, что «Локомотиву» не хватило глубины состава.

«Локомотив» играл на своем уровне, – сказал тренер в интервью RT. – Мне кажется, что команде не хватило глубины состава. Сказались травма Антона Миранчука, отсутствие Дмитрия Баринова. Не очень здорово в последнее время действует Маринато Гилерме. Проблема заключается еще и в том, что российские команды не всегда могут провести полноценную ротацию, как это делают европейские клубы, которые зачастую обладают двумя равноценными составами.

Сильная группа оправдывает «Локомотив», но еще раз повторю: наших ресурсов не хватает, чтобы конкурировать на равных с командами такого уровня. Конечно, изначально «Локомотив» попал в «группу смерти», и железнодорожники очень достойно сражались. Матч с «Ювентусом» в Москве показал, что мы можем играть почти на равных, но для этого должно совпасть несколько факторов».

В 1990 году Непомнящий сенсационно вывел сборную Камеруна в четвертьфинал на чемпионате мира в Италии. В России он тренировал «Томь» и «Балтику», а также работал в тренерском штабе московского ЦСКА.

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